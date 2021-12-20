Ученые открыли нейтрализующие омикрон-вариант антитела

Проследив за действием 37 моноклональных антител на омикрон-вариант коронавируса нового типа, ученые выделили четыре молекулы, которые могут нейтрализовать не только его, но и многие другие коронавирусы. Результаты исследования опубликованы на bioRxiv.

"Почти все изученные антитела практически не действуют на омикрон-штамм коронавируса. Единственным исключением стали антитела S2K146, S2X259, S2H97 и сотровимаб. Кроме того, они могут нейтрализовать широкий перечень коронавирусов. Разработка их аналогов критически важна для дальнейшей борьбы с пандемией", - пишут исследователи.

Недавно выявленный омикрон-вариант SARS-CoV-2 вызывает большие опасения у ученых. Генетики выделили у него 37 неизвестных ранее мутаций, значительная часть которых заметно меняет устройство оболочки коронавируса. В результате возбудитель COVID-19 становится неуязвимым для двух популярных моноклональных антител. Возможно, из-за этого может снизиться и эффективность существующих вакцин.

В новом исследовании молекулярные биологи под руководством доцента Университета штата Вашингтон Дэвида Вислера проанализировали, как на омикрон-вариант действуют уже существующие моноклональные антитела к SARS-CoV-2 и другим коронавирусам.

Среди них были антитела, выделенные из крови переболевших и вакцинированных пациентов и их моноклональные аналоги, которые используют для производства экспериментальных лекарств от COVID-19. Вислер и его коллеги проследили, как несколько десятков подобных веществ взаимодействуют с белками омикрон-варианта SARS-CoV-2, других его разновидностей и прочих коронавирусов.

Для большинства антител, которые ученые выделяли из организма вакцинированных и переболевших новая разновидность SARS-CoV-2 оказалась практически неуязвимой. Это объясняет, почему вакцины защищают от омикрон-штамма коронавируса в десятки раз менее эффективно, чем от других его вариаций.

Аналогичные проблемы возникли в работе большинства моноклональных антител. Подавить активность новой разновидности SARS-CoV-2 смогли лишь 4 из 37 подобных молекул. Все эти антитела – сотровимаб, S2K146, S2X259 и S2H97 – могут нейтрализовать не только SARS-CoV-2, но и другие вариации коронавирусов.

Это совпадение неслучайно, так как все эти вещества соединяются с теми частями оболочки коронавирусов, которые почти не меняются по мере эволюции. Поэтому ученые считают, что создание аналогов этих антител, которые могут соединяться с другими слабо меняющимися участками в оболочке SARS-CoV-2, станет критически важной мерой для борьбы с распространением коронавируса.