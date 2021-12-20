В столице, во время рейда, выявили один факт сжигания запрещенных предметов

Пресс-служба столичного муниципалитета сообщает, санитарно-экологическая инспекция совместно со столичными акимиатами в выходные провели рейд по выявлению и недопущению сжигания запрещенных предметов. Проверка охватила 111 объектов – бани, сауны и частные дома.

По результатам обнаружен факт сжигания со стороны горожанина Абдраимова М., проживающего по улице Таймырской. Нарушитель топил баню швейными отходами, на месте был выписан акт, на основании которой будет составлен протокол о наложении штрафных санкций в соответствии с Кодексом "О правонарушениях".

Все остальные объекты используют твердое топливо (уголь), нарушений не выявлено.

С горожанами провели разъяснительную работу о недопущении сжигания запрещенных предметов. Работа в данном направлении продолжается.

Если вы стали свидетелем подобных нарушений просим обращаться по номерам санитарно-экологической инспекции: