Выяснилось в каком смартфоне лучше камера

Google Pixel 5a был назван смартфоном с лучшей камерой по итогам теста блогера Маркеса Браунли. Об этом сообщает агентство Лента.ру.

Сообщается, что блогер Маркес Браунли (Marques Brownlee) на своем YouTube-канале выбрал устройства с лучшей камерой на основе слепого теста, который он проводит ежегодно. Специалист отобрал 16 телефонов 2021 года и расставил их по парам. Далее блогер выкладывал фотографии с каждого девайса и призывал пользователей выбирать, какой снимок им понравился больше. Подписчики его соцсетей не знали, какое устройство сделало тот или иной снимок.

После того, как отсеялась половина устройств, в сетке остались восемь смартфонов. В четверку лучших гаджетов по итогам слепого теста попали Asus ROG 5, который опередил Samsung Galaxy S21 Ultra, OnePlus 9 Pro, который оказался лучше Sony Xperia Pro, обогнавший iPhone 13 Pro Max телефон Pixel 5a и выбивший из игры Asus ZenFone 8 смартфон Realme GT.

В финал слепого теста попали OnePlus 9 Pro и Google Pixel 5a. По итогам заключительной стадии голосования победил смартфон от Google. Браунли отметил, что не сильно удивлен выбором своих подписчиков, так как в современных устройствах решающее значение имеет не количество камер, а аппаратная поддержка.

В конце 2020 года Браунли проводил аналогичный тест, по результатам которого Asus ZenFone 7 Pro был назван смартфоном с лучшей камерой. В топ-4 также попали Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra и Samsung Galaxy Note20 Ultra.