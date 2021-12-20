В УВД Ленинского района сняли социальный ролик о карманных кражах

О том, что существуют карманные кражи, знают практически все. Многие граждане – в особенности жители Бишкека сталкивались с этим видом преступлений. В этой связи пресс-служба УВД Ленинского района столицы сняла социальный ролик о "Карманной краже".

"Уберечься от воров-карманников возможно, если Вы будете внимательны и осторожны.

УВД Ленинского района Бишкека напоминает, чтобы предотвратить карманную кражу необходимо знать:

1. Не кладите ценные вещи в задние карманы брюк и боковые карманы куртки;

2. Держите куртки перед собой в пределах видимости;

3. Не забывайте и не оставляйте без присмотра свои личные вещи;

Граждане будьте бдительны! Помните, кражу лучше предотвратить".