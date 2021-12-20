Как отапливать дома экологично и экономично - обсудили на "Шааркане"

Эксперты по зеленым технологиям обсудили с жителями жилых домов, расположенных в Бишкеке и новостройках, а также с представителями власти, как обеспечить энергетическую эффективность и сократить выбросы частного сектора на городской встрече "Шааркана". Организовали мероприятие ОФ "Юнисон Групп", ОО MoveGreen, сообщество Urban Hub, "Зеленый альянс Кыргызстана"

Мероприятие было организовано в связи кризисом в энергообеспечении в стране и плохим качеством воздуха в Бишкеке.

С рекомендациями экспертов и запросами горожан ознакомились заведующий отделом анализа и мониторинга реформ администрации президента Азамат Темиркулов, депутат Бишкекского городского кенеша Кадырбек Атамбаев, представитель Министерства природных ресурсов экологии и технического надзора Далил Шадыбеков, замначальника МП "Бишкекглавархитектура" Марат Жороев, а также политические деятели.

По заключению экспертного сообщества необходимо внедрять стандарты энергоэффективного строительства, утеплять жилые дома, использовать возобновляемые источники энергии и использовать технологичные печи для сокращения выбросов частного сектора. Помимо уменьшения вреда от загрязнения воздуха, такие меры позволят вразы улучшить эффективность любого вида отопления. При утеплении дома можно сэкономить расходы на печное, газовое, электрическое отопление. На данный момент власти делают упор только на газификацию жилых массивов. Но газификация должна быть не единственной мерой из-за высоких цен на установку (до 120 тысяч сомов) и отсутствия ресурса газа.

Один из участников "Шаарканы" отметил, что жителей новостроек часто обвиняют из-за выбросов печного отопления. Но никто не обращает внимание на то, что горожане, которые используют центральное отопление и водоснабжение, на 75 процентов датируются государством из налогов, а у частного сектора нет такой помощи.

По итогам встречи зафиксированы предложения экспертов и комментарии участников:

необходимо при проектировании и строительстве домов учитывать энергоэффективность здания и системы отопления; комплексное утепление жилья - окна, стены, потолки, двери- сокращает энергопотери;- утепление дома сделает любой вид отопления в разы эффективнее вне зависимости от вида топлива; энергоэффективность вразы сократит расходы семьи на отопление.

По словам заведующего отделом мониторинга и анализа реформ администрации президента Азамата Темиркулова, крупным источником смога в Бишкеке является печное отопление углем в частных домах, в том числе в новостройках Бишкека.

Инженер-эколог ОО "МувГрин" Каныкей Кадырова рассказала об исследовании "МувГрин", согласно которому было выявлено что печное отопление является основным источником смога в столице.

"В марте прошлого года был уникальный период, когда отключили ТЭЦ, автомобили не ездили в городе из-за карантинных ограничений. Тогда предельные показатели были превышены в несколько раза в Бишкеке, как и в обычные месяцы. Это говорит о том, что выбросы частного сектора являются основным источником загрязнения. Согласно разным исследованиям академического сообщества, от 30 до 48 процентов загрязнения приходится на частный сектор, помимо загрязнения воздуха ТЭЦ, выхлопами автомобильного транспорта", - отметила инженер-эколог Кадырова.

Также она напомнила о важности рассмотрения проблемы смога с точки зрения вреда для здоровья человека и обеспечения права на чистый воздух.

Эксперт по энергоэффективности ОФ "Юнисон Групп" Нурзат Абдырасулова отметила, что, согласно их данным, здания потребляют около 50 процентов всей энергии в стране. на электроэнергию и отопление. И частный сектор потребляет 73 процента энергии, 16 процентов энергии от потребления зданий потребляют многоквартирные дома, а остальные 11 процентов приходятся на общественные здания.

Нурзат Абдырасулова предложила властям алгоритм действий для обеспечения энергоэффективности зданий:

разработать стратегию развития энергетической эффективности города Бишкека; разработать план деятельности по внедрению мер по энергоэффективности и ВИЭ в муниципальных зданиях и частном секторе; создать городской фонд энергоэффективности зданий – многоквартирные дома и частные дома (утепление жилья, установка ВИЭ, эффективное печное отопление); разработать банк проектов для внедрения проектов по государственно-частному партнерству – энергосервисные договоры, зеленые облигации и т.д.; разработать институциональную основу: специальный отдел в штатной структуре мэрии, который занимался бы развитием энергоэффективности.

Инженер ОФ Camp Ala Too Руслан Исмаилов презентовал виды печей и отопительных котлов. Он подробно рассказал, как с помощью современных технологий снизить уровень вредных выбросов угольного отопления до минимума: необходимо правильно подобрать мощность котла, правильно установить и эксплуатировать строго по инструкции, проверить всю систему отопления и дымоходную трубу. Инженер Исмаилов сконструировал пиролизную печь и презентовал журналистам и властям 14 декабря во время пресс-тура. Стоимость этой печи на данное время составляет порядка 60 тысяч сомов, что в два раза дешевле проведения газового отопления и позволяет использовать местное сырье.