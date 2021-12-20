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Папа Римский считает домашнее насилие над женщинами "дьявольской проблемой"

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- Алина Мамаева
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Папа Римский Франциск назвал домашнее насилие над женщинами "дьявольской проблемой", сообщает ТАСС.

"Число женщин, которые подвергаются избиениям и насилию в семье, очень, очень велико. Для меня это почти дьявольская проблема, потому что [речь идет о] злоупотреблении в отношении слабого, который не может защитить себя. Это унизительно, очень унизительно", - сказал понтифик в эфире Canale 5, сообщает в понедельник газета Corriere della Sera.

Как сообщило в ноябре Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), каждые 11 минут в мире в результате убийства в семье погибает одна женщина или девочка. Согласно представленному исследованию УНП ООН, в 2020 году по всему миру были убиты 81 тысяча женщин и девочек, почти 47 тысяч из них умерли от рук партнеров или членов семей. Такие данные были собраны в 95 странах. Отмечалось, что Азия является регионом с наибольшим количеством таких жертв, там их насчитывалось примерно 18 600. В Европе этот показатель остается самым низким.


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URL: https://www.vb.kg/411172
Теги:
насилие, семейное насилие, мировые новости
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