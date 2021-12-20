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Бустер Moderna увеличивает количество антител против "Омикрона" в 37 раз

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- Алина Мамаева
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Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что третья доза ее вакцины против COVID-19 повысила уровень антител против варианта "Омикрон", результаты, по словам компании, обнадеживают, [url=https://investors.modernatx.com/news/news-details/2021/Moderna-Announces-Preliminary-Booster-Data-and-Updates-Strategy-to-Address-Omicron-Variant/default.aspxговорится[/url] в заявлении компании.

"Биотехнологическая компания Moderna сегодня объявила предварительные данные о нейтрализующих антителах против варианта "Омикрон" после бустеров-кандидатов компании в 50 и 100 мкг. Утвержденный в настоящее время бустер в 50 мкг увеличивал уровни нейтрализующих антител против "Омикрона" примерно в 37 раз,.. а доза в 100 мкг увеличивала уровни нейтрализующих антител примерно в 83 раза", - указано в пресс-релизе.

Данные Moderna основаны на анализе информации относительно 20 реципиентов бустеров, с уровнями антител, измеренными на 29-й день после вакцинации, сообщила компания. Компания также работает над вакциной под "Омикрон", и планирует начать ее испытания на людях в начале следующего года.

Бустерная доза в 100 мкг, как указано, в целом безопасна и хорошо переносится. Частота и характер нежелательных явлений через 7 дней после ревакцинации в целом были сопоставимы с таковыми после двух доз основного курса. Наблюдалась тенденция к несколько более частым побочным реакциям после бустерной дозы в 100 мкг по сравнению с разрешенной бустерной дозой в 50 мкг, отметили в компании.

"Эти данные, показывающие, что... бустерная вакцина Moderna от COVID-19 может повысить уровни нейтрализующих антител в 37 раз,.. обнадеживают", - сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Pfizer и BioNTech заявили ранее в этом месяце, что первоначальные лабораторные исследования показали, что для борьбы с штаммом "Омикрон" может потребоваться третья доза вакцины против COVID-19 после того, как у людей, которые только что получили две дозы вакцины, наблюдалось 25-кратное снижение нейтрализующих антител против этого варианта.


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URL: https://www.vb.kg/411173
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