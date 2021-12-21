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Американские производители марихуаны оказались на грани краха

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Ведущие калифорнийские компании по производству марихуаны предупредили губернатора штата Гэвина Ньюсома о том, что легальная индустрия марихуаны оказалась на грани краха, отрасль нуждается в немедленном снижении налогов и быстром расширении розничных точек продаж для поддержания рынка, передает ABC.

В своем письме губернатору Калифорнии представители компаний и сторонники легализации объяснили, что облагаемая высокими налогами и регулируемая отрасль находится в кризисе, поскольку не в состоянии конкурировать с нелегальным способом распространения, в котором потребительские цены намного ниже, а продажи вдвое или втрое превышают легальный бизнес.

Руководители американских компаний требуют отменить налог на выращивание, взимаемый с производителей, освободить их на три года от акцизного налога и расширить сеть розничных магазинов в штате. Примерно две трети городов Калифорнии остаются без торговых точек, так как разрешение на продажу и производство зависит от местных властей. "Возможность создания прочного легального рынка была упущена в результате чрезмерного налогообложения, - говорится в письме. - 75 процентов каннабиса в Калифорнии потребляется на нелегальном рынке. Это непроверенный и небезопасный способ".

Пресс-секретарь Ньюсома Эрин Меллон в своем заявлении сказала, что губернатор поддерживает реформу налогообложения каннабиса и признает, что система нуждается в изменениях. Также он отметил, что нужно ужесточать меры по борьбе с незаконной продажей и производством. По словам представителя компании Strong Agronomy Даррена Стори, налоги, которые вырастут в следующем году, значительно облегчат выбор покупателей. "Большинство потребителей уйдут", так как цены нелегальных производителей в два раза ниже.

Увеличить продажи производителей легальной марихуаны намерены страховые компании США. По оценкам Национальной ассоциации управления рисками при производстве каннабиса, страховщики в течение пяти лет планируют доход в три миллиарда долларов и более, если отрасль будет работать на тех же условиях, что и любой другой бизнес. В 2020 году некоторые организации предлагали страхование собственности и ответственности. Однако компании-производители нуждаются в страховке урожая и защите от возможных краж.

Каннабис становится легальным все в большем количестве американских штатов, и законодатели в США сталкиваются с растущим давлением и призывами последовать их примеру. В апреле палата представителей приняла законопроект, который позволит банкам оказывать услуги компаниям, выращивающим марихуану, в тех штатах, где это легально. По мнению экспертов, некоторой формы легализации каннабиса на федеральном уровне можно ожидать в 2022 году.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/411174
Теги:
США, марихуана
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