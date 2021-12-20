Шестаков: Выборы должны проводиться без вмешательства западных спонсоров

Выборы прошли, результаты обнародованы. В ближайшие дни начнет работу новый парламент. Но все же нынешнее выборное законодательство не совсем совершенно. Оно списано с западной модели и не совсем подходит для нашей республики. Об этом на круглом столе "Парламентские выборы 2021: особенности общественно-политического процесса" сообщил модератор мероприятия, политолог Игорь Шестаков.

Он отметил, что, скорее всего, конечно, избирательное законодательство будет новыми депутатами ЖК пересматриваться. Так как преференциальная избирательная система не совсем подходит для Кыргызстана.

- Из-за нее представители других национальностей, за исключением нескольких человек, оказались за бортом нового ЖК. Впервые в парламенте нет ни одного представителя русской диаспоры. Поэтому, закон должен корректироваться. Что уж говорить, даже автор этого закона пытается судиться с ЦИК из-за неправильного распределения мандатов, - подчеркнул Шестаков.

Политолог считает, что в целом общественно-политическая ситуация в стране стабильная после выборов.

- Что касается наблюдателей, их было на этих выборах много. Достаточно активно международные организации финансировали эти процессы. Понятно, что там был определенный политический заказ. При этом, хотя критика от отдельных наблюдателей звучала, какой-либо конкретики не было, как не было и заявлений о массовых серьезных нарушениях тоже, - уверен Игорь Шестаков.

Политолог добавил, что самое главное, что выборы и их итоги должны проводиться без вмешательства западных спонсоров, которые пытаются смоделировать для себя нужную общественно-политическую ситуацию.

Отметим, круглый стол организован Фондом "Евразийское поколение" при поддержке Антикоррупционного делового совета.