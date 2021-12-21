Экс-вице-премьер профессор Болджурова отмечает юбилей новыми открытиями

У отмечающего свой юбилей профессора Ишенкуль Болджуровой – ученые степени доктора педагогических наук и кандидата исторических наук. Она - известный в СНГ и за его пределами специалист по истории и теории системы образования в Кыргызстане.

Она не только и не столько теоретик, сколько практик. Дважды возглавляла Министерство образования и науки и два периода в качестве вице–премьера руководила социальным блоком в правительстве. Была президентским полномочным представителем по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках СНГ и ЕврАзЭС и представителем КР в Экономическом совете СНГ. Успешно работала на должностях ректоров КНУ имени Жусупа Баласагына и БГУ имени Кусеина Карасаева, была послом КР в Беларуси, странах Балтии и при уставных органах СНГ.

Последние годы Ишенкуль Болджурова – советник ректора КРСУ и председатель Общественного совета МИД КР.

Начало ее биографии, а родилась она 22 декабря 1951-го, тоже необычно. Она рассказывала, что была самой старшей из 10 детей: "В семье мы все получили твердые понятия чести, добра, отношения к обществу, к труду", - рассказывала "Вечернему Бишкеку" профессор.

Ее отец работал в органах внутренних дел, тогда была практика каждые два - три года переводить сотрудников с места на место. Чтобы милиционеры не очень–то адаптировались к местным условиям. И в Рыбачьем жили, и в Чон–Сары–Ое, и в Ак–Суу, и в Сан–Таше, и в Отрадном. Одноклассники и учителя менялись как в калейдоскопе. Закалку получила на всю жизнь.

Затем - студенческие годы в Киргизском государственном университете, аспирантура в МГУ имени Ломоносова, преподаватель кафедры истории Кыргызстана в КГУ. Совсем молодой ее назначили ученым секретарем в Институт истории Академии наук. Оттуда перевели старшим научным сотрудником в Институт истории партии, совершенно другая там отрасль исторической науки. Когда в 1991 году все разрушилось, Ишенкуль Болджурова опять перешла на педагогическую работу - по культурологии. Потом - руководящая работа.

Откуда у нее лидерские черты? Отец был занят на работе с утра до ночи, а нередко и с ночи до утра. Мать всю жизнь тоже работала, даже когда получила почетное звание "Мать–героиня", заслужила персональную пенсию местного значения, была когда–то такая. А Ишенкуль все успевала. И учиться, и газету в школе выпускать, и классом руководить, и как самая старшая из детей по дому все делать.

У Болджуровой папин отец и дедушка в 1934 - 1935 годах оказались безвинно репрессированными как кулаки. Отцу всю жизнь ставили палки в колеса, кто–то писал анонимки, не дали окончить вуз, так и остался с неоконченным высшим образованием, затем за кулацкое происхождение не раз и не два снимали с работы. Мужество отца, его умение держать удар передались детям.

Отец храбро воевал в Великую Отечественную. В тех местах, где отец воевал, Ишенкуль Болджуровой довелось побывать в 1982–м, когда она возглавляла делегацию на праздновании 60–летия СССР, и в годы работы послом Кыргызстана в Беларуси. Отец дошел от Ленинграда и почти до Берлина, был ранен и контужен. Несмотря на это, после войны анонимщики снова и снова напоминали, что дед отца, мой прадед Иманалы, до революции был бием, судьей, дважды избирался на эту должность.

Что касается отца, то он много раз после несправедливых увольнений начинал жизнь сначала то адвокатом, то начальником районного отдела охраны природы. И всегда учил своих детей судить о человеке по его делам, а не по классовому происхождению или по национальности.

Профессор Болджурова в своих интервью не раз подчеркивала: "Важно не политизировать язык. Важно гордиться, что мы создали эпос "Манас", но нельзя замыкаться только на эпосе. Важно отдавать себе отчет, что русский язык обогатил кыргызский. Наше двуязычие облегчило нам переход к независимости. Двуязычие - это огромное счастье, выпавшее нам. Потерять двуязычие - преступление против народа. Это откровенная попытка большую часть народа сделать просто быдлом. Чтобы эта часть народа знала только один язык, смотрела одну телепрограмму, слышала только один приказ. Чтобы дети этой части народа были бы моноязычными манкуртами, а вот дети элиты учились бы за рубежом, знали несколько языков и правили быдлом. А еще все это недобросовестная попытка создать ложный образ врага, переключить внимание с собственной экономической и общественно–политической некомпетентности на русский или другие языки", - без обиняков говорила профессор Болджурова.

Болджуровой принадлежит честь многих исторических открытий, она - высокий профессионал. Ведь неправда, что в истории все давно открыто. На самом деле открытия только начинаются. И в истории Кыргызстана - тоже.

В архивах столицы Финляндии Хельсинки вскоре после фантастического открытия там членом-корреспондентом НАН КР Кулубеком Боконбаевым (супругом Ишенкуль Болджуровой) снимков алайской царицы Курманжан датки свое фотооткрытие сделала и профессор Болджурова. Она разыскала уникальные фотографии кыргызов в горах к югу от Иссык–Куля.

Уникальность снимков прежде всего в их датировке. 1898 год! Надо полагать, первые в мире фотографии кыргызов заоблачных гор между озером Иссык–Куль и китайской границей.

Зафиксировано, как десятка полтора человек, главные люди кочевья, собрались для общего снимка. Застыли перед громоздкой фотокамерой. Однако главное не то, что позируют, а как. Женщины в элечеках, с открытыми лицами стоят в самом центре группы рядом с аксакалами. Наглядная демонстрация тезиса, что женщины–кыргызки всегда были свободны.

Вот в живописной группе из девяти мужчин одни заняты игрой в кыргызские шахматы - тогуз–коргоол, кто–то позирует, играя на комузе. Остальные просто смотрят в объектив. И все это на фоне пасущихся в горах лошадей, десятка юрт и большого стада овец.

Профессор Болджурова выяснила имя автора удивительных снимков. В архивно–музейных документах значится, что в 1898 году кыргызов Иссык–Кульского уезда фотографировал некий Карл Отто Мунк. Можно предполагать, что это был финляндский исследователь шведского или немецкого происхождения и российского подданства. Точно так же, как его знаменитый частичный тезка Карл Густав Маннергейм, который фотографировал алайскую царицу.

А вот открытия в новейшей истории. Вместе с дочерью, магистром политологии Жаныл Боконбаевой, профессор Болджурова не так давно написала и выпустила в свет под грифом КРСУ "Очерки истории советской дипломатии Кыргызстана". В книге много исторических сенсаций.

Мало кто знает, что Сталин лично утверждал в далеком 1944–м Казы Дикамбаева на пост первого в истории наркома (с 1946 года - министра) иностранных дел Киргизской ССР. Предполагалось, что Дикамбаев возглавит кыргызскую делегацию в ООН, когда по сталинской задумке все 16 советских республик получат там свои места. Но в ответ США стали требовать 48 мест в ООН - для каждого из своих штатов. В итоге торга с Рузвельтом Сталин добился всего трех мест - для СССР в целом и по отдельности для Украины и Белоруссии. Но планов своих Сталин не бросил, на всякий случай сохранил республиканские МИДы.

Среди тех, кто сменил Дикамбаева в МИД Киргизской ССР, дольше всех, с 1963 по 1980 год, занимала этот пост Сакен Бегматова. Она, как руководитель одной из всесоюзных делегаций во Вьетнаме, удостоилась похвалы самого Хо Ши Мина. Он дружески называл ее "товарищ мусульманка" и ставил в пример ее образованность и обаяние.

Первоклассное открытие профессора Болджуровой и магистра Боконбаевой: они разыскали дневниковые записи министра Бегматовой во время ее командировки в штаб–квартиру ООН в Нью–Йорке. Среди деловых записей вдруг вспыхивают бегматовские стихи: "Я не знаю, что такое "независим": мы зависим от случайных слов и писем...".

Еще открытия: новые подробности о посольстве Советской Украины во главе с самым знаменитым уроженцем Пишпека Михаилом Фрунзе в турецкую Анкару и секретной дипмиссии еще одного знаменитого кыргыза - Юсупа Абдрахманова - в Персию в 1925–м.

Научные поиски, а значит, и новые открытия профессора Болджуровой успешно продолжаются.