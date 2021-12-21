Успейте до конца года переоформить авто с нулевой ставкой сбора

В Кыргызстане продолжается кампания по перерегистрации транспортных средств с нулевой ставкой сбора, сообщает Министерство цифрового развития.

Ведомство напоминает, что в ГУ "Унаа" до конца года проводится национальная кампания перерегистрации автотранспорта на льготных условиях. У граждан осталось всего 10 дней для переоформления своего транспорта на указанных условиях.

В рамках национальной кампании, с 1 июня по 19 декабря 2021 года в ГУ "Унаа" проведено 221 762 операций по переоформлению авто.

Стоимость перерегистрации транспортного средства на сегодняшний день составляет 1633 сомов вне зависимости от года выпуска и объема двигателя. В случае переоформления авто без приобретения нового государственного номера стоимость уменьшается и составит 498 сомов.

Цель акции - удовлетворение прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем установления нулевой ставки сбора за перерегистрацию авто. Национальная кампания проходит в рамках исполнения указа президента КР "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению".

Напоминаем, при совершении сделки купли-продажи транспортных средств, рекомендуется незамедлительно осуществлять перерегистрацию автотранспорта. По республике функционируют 26 территориальных отделов ГУ "Унаа" , которые работают с понедельника по пятницу, на выходных есть возможность пройти процедуры регистрации и перерегистрации в западном территориальном отделении ГУ "Унаа" города Бишкека на авторынке "Риом-авто". Автовладельцы могут обратиться в любой из отделов госучреждения "Унаа" и совершить перерегистрацию автомобиля не зависимо от привязки к региону или места жительства владельца движимого имущества.

Одно из новшеств, которое вводится в целях упрощения обслуживания населения и улучшения комфорта – оплата банковских услуг через терминалы. Данная возможность уже существует в Бишкекском и Ошском городских отделениях и Джалал-Абадском региональном отделе.