Российские военные поздравили детей из интерната "Умут" с Новым годом

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Кыргызстане поздравили воспитанников подшефного детского социального учреждения патронатно-адаптационного центра "Умут" с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба военной базы.

Подопечные центра радостно встретили военных людей, которые вручили им сладкие подарки и фрукты для новогоднего стола. Совместно с воспитанниками социального учреждения люди в погонах нарядили елку. Затем состоялся концерт художественной самодеятельности, который ребята специально подготовили к этой встрече, они исполняли музыкальные композиции и читали стихотворения.

Руководство детского социального учреждения поблагодарило российских военнослужащих, которые регулярно оказывают помощь учреждению. Ребята всегда радуются приезду представителей военной базы и ждут их в гости.

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Киргизской Республике.