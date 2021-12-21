Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 95.12 - 96.52

Российские военные поздравили детей из интерната "Умут" с Новым годом

106  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Кыргызстане поздравили воспитанников подшефного детского социального учреждения патронатно-адаптационного центра "Умут" с наступающим Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба военной базы.

Подопечные центра радостно встретили военных людей, которые вручили им сладкие подарки и фрукты для новогоднего стола. Совместно с воспитанниками социального учреждения люди в погонах нарядили елку. Затем состоялся концерт художественной самодеятельности, который ребята специально подготовили к этой встрече, они исполняли музыкальные композиции и читали стихотворения.

Руководство детского социального учреждения поблагодарило российских военнослужащих, которые регулярно оказывают помощь учреждению. Ребята всегда радуются приезду представителей военной базы и ждут их в гости.

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Киргизской Республике.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411191
Теги:
авиабаза, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  