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В Чуйской области задержан мошенник, набравший долгов почти на $50 тысяч

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- Алина Мамаева
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В Чуйской области мужчина брал деньги у доверчивых граждан и исчезал. Его задержали, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

ОВД Аламудунского района зарегистрировало около 10 фактов заявлений от различных граждан по факту мошенничества.

По предварительным данным выяснилось, что мужчина, представлявшийся именем Фархад. входил в доверие граждан под различным предлогом брал у них денежные средства - в сомах и долларах. а затем скрывался, не вернув долг. Установленный ущерб составляет почти 50 тысяч долларов, однако общая сумма ущерба все еще устанавливаеся

По всем фактам были начаты досудебные производства согласно ст. 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении вышеуказанных фактов был задержан 36-летний К.Р. житель Чуйской области.

Досудебное производство продолжается.

Кыргызстанцев, пострадавших от мошеннических действий вышеуказанного гражданина, правоохранители просят сообщить об этом в

ОВД Аламудунского района или по телефонам: 0(701) 45-55-94, 0(550) 33-65-80.


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URL: https://www.vb.kg/411193
Теги:
ГУВД, мошенничество, Чуйская область, Кыргызстан, правоохранители
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