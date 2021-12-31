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Афиша: Куда сходить и что посмотреть в Бишкеке в новогодние праздники?!

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 4, 5, 6 и 8 января пройдут детские праздничные театрализованные представления "Новогодняя сказка".

Детей ждут удивительные новогодние приключения с любимыми сказочными героями. Кульминацией программы станет встреча с главными героями праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой. Представление пройдет в сопровождении симфонического оркестра театра.

Начало в 11 часов.

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева сегодня, 31 декабря, а также 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 января приглашает малышей и их родителей на сказочные представления: на русском и кыргызском языках.

Мальчишек и девчонок ждет премьера новогоднего представления "Гости из Африки". Оно состоится в фойе театра. Ребята встретятся с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бармалеем, попугаем и Снеговиком. А сразу после шоу на сцене театра покажут премьерный спектакль "Снежные человечки" на русском языке. Это трогательная история о двух снеговиках, которых слепили волшебники. От вороны человечки узнают, что с приходом весны они растают. Чтобы как-то задержать ее, они решают отправиться к солнышку.

Представление "Гости из Африки" начнется в 11 часов.

Затем детишек ждут представления уже на кыргызском языке. В фойе пройдет новогоднее шоу-программа "Эверест". Детишки встретятся со сказочными персонажами, поиграют в игры, примут участие в конкурсах. А затем в зрительном зале посмотрят спектакль "Кар балдар".

Представление "Эверест" начнется в 13 часов.

Филиал "Галереи М" и АртХолл при ней будут работать сегодня, 31 декабря, и завтра, 1 января. Здесь развернута постоянная экспозиция произведений кыргызских художников. Любую понравившуюся работу можно приобрести.

31 декабря вас будут рады видеть с 10 до 21 часа.

1 января галерея откроется в 12 часов и будет работать до 22 часов.

Филиал "Галереи М" и АртХолл расположены в ЦУМ-2 "Айчурек" на 4 этаже.

В Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова 5 и 6 января, состоится шоу для будущих гениев и их родителей "Мечты меняющие мир".

Шоу включает в себя одновременно развлечение и обучение. Каждого ребенка вдохновят своими примерами люди, повлиявшие на развитие всего человечества. Зрители познакомятся с интересными историями жизни известных ученых и изобретателей: Дэвида Коперфильда, Николы Тесла, Архимеда, Томаса Эдисона, Альберта Эйнштейна. В одном спектакле можно будет увидеть сразу 10 интерактивных научно-развлекательных шоу: иллюзион-шоу, шоу мыльных пузырей, шоу безопасных взрывов, шоу с азотом, эксперименты с лазером, энергетическое шоу, химическое шоу, бумажное шоу, дымовое шоу.

Начало в 10, 13 и 16 часов.

Также в консерватории 2 и 3 января бишкекчан ждет московский спектакль "Зайцы".

Это новогодняя шоу-сказка в формате 4D с живыми декорациями для малышей и взрослых, которое вызовет восторг и яркие впечатления. Каждый ребенок будет не просто зрителем, а участником захватывающего приключения. Малышей ждут вьюга из холодильника, охота за снежинками, лазерное шоу, морковная дискотека.

Начало в 10, 13 и 16 часов.

Телефоны для справок: 0(505)00-66-00, 0(555)00-66-00.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств продолжает работу персональная выставка Залкара Эсенканова "Вот, это моя вера".

В экспозиции члена Союза художников Кыргызской Республики, заведующего отделом реставрации КНМИИ живопись, графика, инсталляции и объекты.

Посетить выставку можно до 14 января.

В концертном зале "Манас" 7 января состоится концерт Президентского камерного оркестра "Манас" для маленьких зрителей и их родителей. В исполнении музыкантов прозвучат саундтреки к любимым мультфильмам: "Король Лев", "Шрек", "Тайна Коко", "Моана", "Алладин" и другим. Дирижирует коллективом художественный руководитель, народный артист Кыргызской Республики Эрнис Асаналиев.

Начало в 15 часов.

Справки по телефонам: 0(312)66-06-15, 0(550)21-92-19, 0(704)40-00-02, 0(553)04-61-01.

Зал "Манас" находится по адресу: улица Киевская 96 А (пересекает улица Раззакова).

Театр "Тунгуч" сегодня, 31 декабря, приглашает на яркий праздник "Спасаем Новый год!".

Всех зрителей приглашают вместе окунуться в чарующую сказку, атмосферу волшебства и подарков, встретиться со сказочными героями и потанцевать у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Начало в 11, 12 часов 30 минут и 14 часов.

Справки по телефону: 0(703)99-66-46.

Театр "Тунгуч" находится по адресу: проспект Чуй, 168 А (пересекает улица Турусбекова).


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Теги:
выставка, концерт, театр, Театр оперы и балета, ЦУМ
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