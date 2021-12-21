Роман Абрамович купил самый дорогой в России частный самолет

Основной владелец Millhouse Роман Абрамович приобрел для себя роскошный Boeing 787-8 Dreamliner. Об этом Forbes сообщили два источника на авиарынке.

По данным Flight Radar, 18 декабря самолет прилетел из Базеля, где проводили его оснащение, в Москву.

По его данным ориентировочная стоимость нового бизнес-джета Boeing 787-8 Dreamliner составляет 350 миллионов долларов. Новый самолет Абрамовича станет самым дорогим на сегодняшний день российским частным джетом.

"У всех авиакомпаний мира таких самолетов всего 250, в России их нет совсем. Для личных нужд такие огромные самолеты используют очень редко. Dreamliner, который купил Абрамович, был построен в июне 2015 года для частного швейцарского авиаоператора Privateair, но так и не был ему передан. В 2019 году началось его оснащение в соответствии с запросами российского миллиардера. Самолет сможет перевозить до 50 пассажиров: 10 мест предусмотрены для охраны, 10 для персонала и 30 для гостей, говорит источник Forbes на авиарынке. Дальность полета "дримлайнера" составляет 18 418 км (с 25 пассажирами на борту), площадь салона - 224,4 кв.м. Оператор у нового судна тот же, что и предыдущего, принадлежавшего Абрамовичу - Global Jet Concept. При этом в отличие от его предыдущего самолета Boeing 767, получившего кодовое название "Бандит" благодаря черной "маске" на стеклах кабины пилотов, новое судно раскрашено предельно сдержано. "Это сейчас модно - помогает привлекать меньше внимания", - пояснил источник.