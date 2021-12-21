Бустерную дозу вакцины от COVID-19 могут получить все желающие

Решением коллегии Министерства здравоохранения от 16 декабря 2021 года в целях повышения иммунного ответа населения республики на коронавирусную инфекцию обновлены методические рекомендации по организации и проведению иммунизации населения против коронавирусной инфекции, вызванной вызванной SARS-CoV-2 в КР. Об этом сообщает Минздрав.

Согласно внесенным изменениям с 20 декабря 2021 года начата иммунизация бустерной дозой на всей территории республики всем желающим гражданам, ранее получившим полный курс первичной вакцинации против COVID-19.

При необходимости будут открыты дополнительные пункты вакцинации для граждан, желающих получить бустерную дозу вакцин против COVID-19. Проводятся онлайн обучения медицинских работников, задействованных в проведении иммунизации населения бустерной дозой.

Сведения о лицах, получивших бустерные дозы будут введены систему vc.emed.kg с генерированием электронного сертификата прививок. Также ведется работа над созданием подсистемы "Складского учета движения вакцин и расходных материалов" в системе vc.emed.kg.

Напоминаем, что ранее дополнительную дозу могли получить только три категории граждан: лица старше 60-ти лет, медработники и лица с иммунодефицитными состояниями.