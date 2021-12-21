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Как живут воспитанники детского семейного дома "Лотос" в Оше

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- Александра Василькова
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Сотрудники регионального отдела Наццентра по предупреждению пыток по Ошу и Ошской области: и.о. представителя НЦПП Улугбек Абдулазимов, член Координационного совета Мухае Абдураупова и эксперт Улан Бакиров 16 декабря провели плановую всестороннюю проверку в детском семейном доме "Лотос".

В одноэтажном здании проживают 12 сирот от 4 до 16 лет. Деньги на содержание и питание детей выделяет Ошское городское управление образования. За воспитанниками следят два человека: воспитатель и директор учреждения.

"Условия содержания воспитанников не отвечают никаким санитарным требованиям: потрескавшиеся стены с оголенными проводами, обшарпанные обои. При этом всюду мусор и грязь. На кухне еда месячной давности лежит на полу, стоит неприятный запах. Посуда с щербинами и сколами. Краны на умывальниках сломаны. Когда я спросил, как дети принимают водные процедуры, воспитатель ответила, что пока один ребенок держит в душевой кабине лейку для душа, второй умывается, а потом меняются. В спальне матрацы, одеяла и подушки изношенные. Простыней нет вообще", - рассказывает Улугбек Абдулазимов, и.о. представителя Наццентра по предупреждению пыток по Ошу и Ошской области.

Он подчеркивает, что хотя зданию в целом и требуется капитальный ремонт, сама администрация детского дома относится к своим обязанностям халатно, создавая условия, унижающие человеческое достоинство и представляющие угрозу жизни и здоровью детей.

"Больших усилий не нужно, чтобы смахнуть паутину с потолка, протереть пыль, выкинуть мусор и помыть полы. Элементарно администрация полгода не пользуется стиральной машиной-автоматом, потому что не может вызвать электрика и отремонтировать электропроводку. Стирают на руках. Хорошо, что хоть дети не мерзнут. В октябре была полностью обновлена отопительная система, заменены трубы. Поэтому в доме тепло", - говорит представитель центра по южному региону.

Руководству детского семейного дома "Лотос" даны рекомендации об устранении нарушений. Составленные материалы будут направлены в компетентные органы для проверки и принятия соответствующих решений.


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URL: https://www.vb.kg/411217
Теги:
дети, права человека, Кыргызстан, Национальный центр по предупреждению пыток
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