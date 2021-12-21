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Мэрия Бишкека проверяет точки продажи угля

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- Алина Мамаева
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Районные акимиаты продолжают инспекции по торговым точкам реализации угля. Об этом сообщает пресс-служба бишкекеской мэрии.

Проводятся разъяснительные беседы с реализаторами по недопущению спекулятивного повышения цен на розничную торговлю твердого топлива в период прохождения осенне-зимнего периода.

На этот раз Первомайский акимиат совместно с представителями Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве КР проинспектировали точки продажи угля на пересечении улиц Саадаева и Чуй № 56, Архитекторская-Чуй №23, Профессора Зимы №198, Архитекторская №43.

Также, рейды проведены по всем местным территориальным управлениям о недопущении сжигания запрещенных предметов. С горожанами провели разъяснительную работу.

Работа в данном направлении продолжается.

Отметим, что мероприятия проводятся на постоянной основе во исполнение постановления кабинета министров КР "О внедрении временного государственного регулирования цен на уголь на территории КР".


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URL: https://www.vb.kg/411219
Теги:
мэрия, уголь, Бишкек, Кыргызстан, цены на уголь
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