Гендиректор ВОЗ призвал отложить новогодние вечеринки

Пандемия продолжает уносить жизни – примерно 50 тысяч каждую неделю. Об этом на брифинге в Женеве заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Он напомнил о стремительном распространении штамма "омикрон" и призвал отложить праздничные утренники и вечеринки с тем, чтобы вскоре вновь не собираться на поминки.

"На нашей последней встрече в июле прошлого года никто не мог предположить, что почти 18 месяцев спустя мы все еще будем в тисках пандемии. В этом году из-за COVID-19 погибло более 3,3 миллиона человек – больше, чем от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых в 2020 году. …И это – не считая незарегистрированные случаи смерти и еще миллионы смертей, связанных с перебоями в оказании медицинской помощи", – сказал глава ВОЗ на брифинге в Женеве.

По его словам, в Африке сейчас наблюдается резкий всплеск инфекций, вызванный главным образом вирусом "омикрон". Всего месяц назад в Африке было зарегистрировано самое низкое количество случаев за 18 месяцев, а на прошлой неделе этот континент оказался на четвертом месте в мире по числу заболевших за одну неделю.

Специалисты ВОЗ изучают омикрон-штамм коронавируса.

"В настоящее время у нас есть убедительные доказательства того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем вариант "дельта". И существует большая вероятность того, что люди, которые были вакцинированы или вылечились от COVID-19, могут заразиться или заразиться повторно", – сообщил Тедрос Гебрейесус.

Он предупредил, что более активное социальное общение в период праздников приведет к росту числа случаев заболевания, к перегрузке систем здравоохранения и к большему количеству смертей.

"Мы все затронуты этой пандемией. Мы все хотим проводить время с друзьями и семьей. Мы все хотим вернуться к нормальной жизни", – сказал руководитель ВОЗ, добавив, что для этого необходимо принять трудные решения, в некоторых случаях отменить или перенести запланированные мероприятия.

"Но лишиться мероприятия лучше, чем лишиться жизни. Лучше отменить сейчас и отпраздновать позже, чем праздновать сейчас и горевать позже". – подчеркнул Тедрос Гебрейесус, добавив, что никто не хочет снова оказаться здесь через 12 месяцев и говорить об упущенных возможностях или новых вариантах вируса.

Глава ВОЗ напомнил о необходимости покончить с неравенством и обеспечить вакцинацию 70 процентов населения каждой страны к середине следующего года. Он напомнил, что на прошлой неделе ВОЗ включила в перечень вакцин, используемых в чрезвычайных ситуациях, девятую вакцину – Covovax и выразил надежду, что она сыграет важную роль в достижении целей вакцинации во всемирном масштабе.

"2022 год должен стать годом прекращения пандемии. Но он должен также стать годом, когда все страны вложат средства в предотвращение будущих бедствий такого масштаба и в ускорение усилий по достижению Целей в области устойчивого развития", – добавил Генеральный директор ВОЗ.