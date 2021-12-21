В китайском Сиане из-за COVID начали масштабное тестирование населения

Власти китайского города Сиань (провинция Шэньси) во вторник начали тестировать на коронавирус миллионы его жителей в связи с угрозой более масштабного распространения COVID-19 в преддверии сезона праздничных поездок, передает "Интерфакс".

По данным прессы, в Сиане, где проживают около 13 млн человек, во вторник выявили 42 новых случая коронавируса. Таким образом, согласно данным провинциальной комиссии здравоохранения, за декабрь количество диагностированных заражений возросло с 9 до 91.

Более того, как отмечают СМИ, в городе закрыли школы и крупные развлекательные учреждения. Власти призывают жителей избегать крупных скоплений людей.

Ранее администрация знаменитого местного музея "Терракотовой армии" сообщила, что он останется закрыт с минувшего воскресенья "в связи с необходимостью работ по профилактике эпидемий".

СМИ подчеркивают, что в последние недели в Сиане не только зафиксировали распространение COVID-19, но и выявили несколько случаев заражения геморрагической лихорадкой - острым лихорадочным вирусным заболеванием, которое может разноситься грызунами. Местные власти призвали население города не паниковать по поводу этой болезни, заявив, что еео легко предотвратить с помощью вакцинации.