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Президент помог издать сборники сенсационных документов об Абдрахманове

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- Александр Тузов
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Сегодня в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова участники торжественного мероприятия, посвященного 120-летию выдающегося государственного деятеля, одного из родоначальников кыргызской государственности Юсупа Абдрахманова могли ознакомиться с сенсационными документами новых сборников документов, изданных к юбилею.

Об этом эксклюзивно для vb.kg рассказали участники торжественного заседания, прошедшего сегодня в день рождения великого Юсупа – по уточненным данным, он родился именно 21 декабря 1901 года. Это недавно документально установлено бишкекскими историками Астемиром Абдрахмановым и Искендером Тарыхчиевым. Ранее ошибочно считалось, что Юсуп родился 28 декабря 1901 года, теперь выяснилось, что он на неделю старше.

По инициативе и при поддержке президента Садыра Жапарова впервые издан полный текст первой тетради Дневника Юсупа Абдрахманова за 19 августа – 7 ноября 2021 года. Ранее публиковалось лишь менее половины этого текста.

Сразу после выхода в свет этого печатного издания, подписанного в печать в начале декабря, старший из правнуков великого Юсупа, упомянутый выше Астемир Абдрахманов, передал подлинник этого Дневника и посмертную награду Юсупа Абдрахманова, золотой Особый знак "Ак Шумкар" Героя КР - лично президенту Садыру Жапарову – для хранения в Национальном историческом музее Кыргызской Республики. Исполняющая обязанности директора НИМ КР Гульбара Абдыкалыкова уже подписала вместе с Астемиром Абдрахмановым соответствующие акты приема-передачи бесценных реликвий.

Важно, что на сегодняшнем торжественном заседании Астемир Абдрахманов как бы в награду за свое доставшееся по наследству от Манаса и Юсупа великодушие получил при протокольной рассадке особо почетное место в первом ряду амфитеатра – рядом с президентом Садыром Жапаровым, председателем Верховного суда Нургуль Бакировой, Героем КР и дважды Героем Соцтруда Таштанбеком Акматовым.

Междцу тем поиски рукописи второй тетради Дневника Юсупа Абдрахманова продолжаются, пока доступна только ее несовершенная машинописная копия.

На сегодняшнем торжественном заседании в Нацфилармонии был представлен еще один сборник документов и материалов, также изданный по инициативе и при поддержке президента Садыра Жапарова: "Великий Жусуп Абдрахманов и его эпоха".

Среди множества различных интересных документов в этом сборнике публикуется (как и в полном издании первой тетради Дневника) удивительная недавняя находка Астемира Абдрахманова в фондах Российского государственного архива социально-политической истории в Москве. Это – письмо генсека ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина Лазарю Кагановичу, Вячеславу Молотову и другим членам политбюро ЦК. Генсек поручает своим коллегам немедленно прочитать и осудить Дневник предсовнаркома Киргизии Абдрахманова.

Исковеркавший судьбу Юсупа Абдрахманова сталинский документ – самая ценная находка в абдрахмановедении последних 30 лет, как и найденные абдрахмановскими потомками фото– и кинодокументы об участии Юсупа Абдрахманова в похоронах Владимира Маяковского. Абдрахманов был одним из немногих, кто нес гроб Маяковского и затем присутствовал на кремации тела великого поэта.


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URL: https://www.vb.kg/411223
Теги:
книги, юбилей, филармония, исторический музей, Открытие, история, Садыр Жапаров
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