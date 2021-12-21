Внимание розыск! Пропал ребенок - ушел из школы-интерната почти месяц назад

ОВД Чуйского района разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Иманалиев Бакыт Русланович 2008 года рождения. Он является воспитанником школы-интерната расположенного в Чуйском районе, 28 ноября текущего года, он ушел из учреждения, никого не предупредив, и обратно не вернулся.

Приметы: Рост 145-150 см, плотного телосложения, волосы черные.

Был одет: Куртка синего цвета, футболка черного цвета, штаны спортивные черного цвета, обувь спортивный серо-белого цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят звонить по телефонам:

дежурная часть ОВД Чуйского района 0 (312) 60-73-87 и 0 (501) 74-66-00.