В Чуйской области сотрудники муниципалитетов обмениваются опытом

Очередное значимое мероприятие по обмену опытом среди муниципалитетов проводит Союз Местных самоуправлений совестно с партнерами для усиления горизонтального взаимодействия органов местного самоуправления и обеспечения обмена опытом айыл окмоту по эффективному решению вопросов местного значения. Об этом сообщает пресс-служба Союз МСУ.

Мероприятие прошло на базе Лебединовского сельского округа Аламединского района. В нем приняли участие более 60 человек, в частности представители Сокулукской и Аламудунской районных государственных администраций, главы Сокулукского и Аламудунского районных айыл окмоту, председатели Сокулукского районного аильного кенеша.

В рамках мероприятиях предоставлена информация и разъяснений о новых принятых изменениях в основных законах в сфере местного самоуправления.

Участники изучили практику развития Лебединовского айыл окмоту Алумудунского района и деятельность коммунальных служб муниципалитета.А также ознакомились с работой водозабора Лебединовского сельского округа Аламединского района, с дорожно-строительными и осветительными работами в селе и с домами, построенными для учителей.

Мероприятие организовали Сокулукская и Аламудунская районные государственные администрации, Союз местного самоуправления Кыргызской Республики, Проект "Голос народа и подотчетность местного самоуправления: бюджетный процесс", финансируемый правительством Швейцарии и реализуемый Институтом политики развития.