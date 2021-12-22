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Производители бутилированной воды КР пока не готовы внедрять маркировку

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- Нина Ничипорова
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Производители бутилированной воды в Кыргызстане пока не готовы внедрять маркировку на нее из-за отсутствия соответствующего оборудования. Об этом было заявлено на встрече с участием заместителя председателя кабинета министров Азиза Аалиева, представителей госорганов, компаний - производителей и поставщиков пищевой продукции, а также молочного объединения Кыргызстана, Ассоциации агропромышленного комплекса и Ассоциации поставщиков (производителей и дистрибьюторов).

"Вопросы пищевой промышленности давно не рассматривались на государственной уровне, а их накопилось достаточно много. Поэтому МДС решил провести такую встречу, чтобы рассказать о проблемах отрасли и попытаться совместно найти пути их решения, - сказал VB.KG исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков. – Во всех инициативах нужен сбалансированный подход, который учитывал бы интересы и бизнеса, и государства".

"Думаю, прошел успешный, продуктивный диалог между бизнесом и кабинетом министров, профильными госорганами, международными экспертами, - поделился своим мнением с VB.KG Аскар Сыдыков. - Мы обсудили две инициативы в пищевой промышленности - маркировку отдельных видов продукции пищевой промышленности, в частности, бутилированной воды и введение акцизного налога на тонизирующие напитки".

Эксперты МДС представили конкретные цифры, факты и расчеты по этим вопросам, а коллеги из российских ассоциаций поделились опытом введения аналогичной маркировки в России, высказав мнение о нецелесообразности введения акцизного налога на тонизирующие напитки.

Дело в том, что в октябре этого года Совет ЕЭК принял решение о поэтапном внедрении маркировки упакованной воды в странах Евразийского экономического союза. Государству и производителям бутилированной воды предстоит совместная работа по внедрению маркировки в Кыргызстане. Бизнес считает, что внедрение маркировки повлечет значительные затраты, которые скажутся на стоимости продукции, а также усложнит логистические процессы. Поэтому производители ищут пути безболезненного внедрения маркировки.

Выделяются такие преимущества маркировки, как сохранение рынка сбыта в ЕАЭС, гарантии легальности происхождения продукции, ее безопасности, борьба с контрафактом и учет налоговых поступлений.

По итогам анализа, проведенного МДС, производители бутилированной воды пока не готовы внедрять маркировку из-за отсутствия соответствующего оборудования, стоимость которого составляет от 75 тысяч до 200 тысяч евро, плюс амортизационные отчисления. Маркировочный процесс требует введения дополнительных операций в производственной цепочке. В итоге эти расходы будут заложены в стоимость товаров и лягут на конечных потребителей.

Есть вопросы инфраструктурного характера, например, для бесперебойного учета и отслеживания продукции нужен постоянный высокоскоростной интернет по всей территории страны.

Важное условие эффективности маркировки, которое отметил президент Союза производителей соков, воды и напитков России Максим Новиков: без считывающих устройств полноценного эффекта от маркировки не достичь.

Все точки продаж должны быть оборудованы считывающими устройствами, а стоят они немало - около тысячи евро для каждой кассы, к тому же должны быть соответствующего поколения. Между тем местные компании-производители говорят о дефиците считывающих устройств на рынке.

В Налоговый кодекс КР уже включен новый акцизный налог на тонизирующие напитки.

"Но по нему фактически только сейчас начинается процесс общественного обсуждения. Мы не берем вопрос вреда и пользы таких напитков, только говорим о технической стороне. На сегодня есть неясности с определением, что такое тонизирующие напитки. Не разработаны соответствующие межгосударственные стандарты ЕАЭС. Кроме того, ни в одной из стран ЕАЭС в настоящее время нет акциза на этот вид товара", - сказал VB.KG заведующий сектором правового обеспечения МДС Жанабиль Давлетбаев.

Местный рынок небольшой, поэтому каждое нововведение, требующее финансовых затрат, должно широко обсуждаться, чтобы оно не создавало неподъемных трудностей для отечественных производителей и поставщиков.

Участники встречи рассмотрели и другие актуальные для отрасли вопросы, например, возможность экспорта нашей бутилированной воды в страны ближнего и дальнего зарубежья. Здесь нужна поддержка отечественных производителей, укрепление их потенциала для выхода на международные рынки.


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URL: https://www.vb.kg/411251
Теги:
вода, Налоговый кодекс, Кыргызстан, маркировка, МДС
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