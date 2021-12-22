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Алмазбеку Атамбаеву отменили меру пресечения по двум уголовным делам

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- Жан Алиев
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Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву отменили меру пресечения в виде содержания под стражей по двум уголовным делам. Информацию корреспондентe vb.kg подтвердили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Как отметили в суде, мера пресечения отменена по двум уголовным делам: о строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" и выдаче паспортов десяти гражданам Турции.

Но, как отметили в суде, у Атамбаева есть мера пресечения по другим делам и назначено уголовное наказание по делу Азиза Батукаева - 11 лет лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/411254
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Первомайский район, суд, Бишкек
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