В КР предлагают внести изменения в законы, регулирующие сферу образования

В Бишкеке представители гражданского общества и государственных органов обсудили проекты новых законов в сфере образования и науки.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, 20 декабря состоялся круглый стол по обсуждению проведения инвентаризации законодательства КР в сфере образования и науки.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных организаций, гражданского общества.

Заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова сказала, что инвентаризация законодательства в образовательной сфере направлена на оптимизацию нормативной правовой базы в данной сфере.

Она сказала, что в действующем законодательстве имеются ряд неработающих норм, пробелов и излишние положения. Для устранения выявленных недостатков предлагается принять единый закон "Об образовании".

Участникам круглого стола презентовали проект Закона КР "Об образовании" и проект Закона КР "О науке и научно-технической деятельности".

Как ожидается, предлагаемый законопроект "Об образовании" консолидирует действующее законодательство в сфере образования и станет отраслевым законом.

В новых проектах законов расширена понятийная база, например, введены определения вариативная форма дошкольного образования, дополнительное профессиональное образование, дуальное обучение, интегративное образование. Также в проект закона вошли электронная форма обучения, электронная подпись, государственная научно-техническая политика, технопарк, технополис и т.д.

В проекте закона "О науке и научно-технической деятельности" имеются нормы для создания научно-производственных комплексов на базе учебных заведений, включения программ начального и среднего профессионального образования в школьное обучение, коммерциализации научно-технических разработок.

В документе также предлагается законодательное закрепление источников финансирования аккредитации учебных заведений, кредитной системы преподавательских часов, стандарты финансовой отчетности учебных заведений.

Предлагается внесение изменений и дополнений в Кодекс КР о неналоговых доходах и в Бюджетный кодекс КР для обеспечения финансовой самостоятельности образовательных организаций.

Кроме того для обеспечения собственной клинической базы медицинских образовательных организаций предлагается внесение изменений и дополнений в Закон КР "Об организациях здравоохранения в Кыргызской Республики".

В ходе обсуждений участники мероприятия высказали свои идеи и предложения по проектам законов.

Отдельные участники сказали, что в указанных проектах законов много недоработок, документ сырой и нуждается в пересмотре и доработке.

Участники круглого стола также отметили, что закон "Об образовании" должен отвечать современным вызовам и требованиям, а также нуждается в комплексном и концептуальном пересмотре.

Как известно, в настоящее время сферу образования и науки регулируют шесть законодательных актов: "Об образовании", "О начальном профессиональном образовании", "О статусе учителя", "О дошкольном образовании", "О науке и об основах государственной научно-технической политики", "Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях" и другие подзаконные акты.