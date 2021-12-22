Нурбек Токтакунов: Нужно, чтобы люди поняли, что они хозяева страны

Известный правозащитник и гражданский активист Нурбек Токтакунов рассказал о своем первом политическом опыте в качестве кандидата в депутаты ЖК, дал оценку выборному процессу, рассказал, чем и как для него закончилась история с прослушкой, а также поделился мнением о том, кто должен быть наказан за экоцид на Кумторе.

- Как вы оцениваете прошедшие выборы?

- Абсолютно чистыми они не могут быть. Все зависит от возможных пределов обмана и фальсификаций – они всегда есть. Я считаю, что по сравнению с прошедшими выборами некоторая динамика есть. Есть активизация общественного сознания, гражданского сознания. Даже тот факт, что некоторая часть избирателей все-таки прошли проголосовали "Против всех", это тоже положительная динамика.

- Выборы – это, по-прежнему, игра для "денежных мешков?"

- Если говорить о значении финансов в политики, то они важны, но ресурс - это не только деньги. Сегодня ресурс – это внимание, это твои единомышленники, твой опыт, твои дела. С этой точки зрения, я считаю себя самым богатым.

- То есть люди стали реже продавать свои голоса?

- Какое-то процентное соотношение меняется. Появляются люди, которые берут деньги, но понимают, что можно не голосовать [за того, кто их дал].

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