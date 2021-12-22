В Сокулуке задержана квартальная, которая обманывала местных жителей

В Сокулукском районе задержана женщина по подозрению в присвоении и растрате вверенного имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

9 декабря 2021 года в органы внутренних дел Сокулукского района с заявлением обратился М.А., 1980 года рождения о принятии мер в отношении бывшего квартального новостройки Ала-Тоо 3, которая войдя в доверие, обманным путем взяв денежные средства в сумме 25 000 сомов, при этом обещав провести электричество, потратила их свои нужды.

Данный факт был зарегистрирован в Единый реестр преступлений по признакам преступлений предусмотренных статьей 210 (Присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР.

В ходе принятых неотложных мероприятий сотрудниками ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении данного преступления был задержана К.К., 1969 года рождения.

В ходе следствия было установлено причастность задержанной к более 40 фактам аналогичных преступлений присвоения и растраты вверенного имущества. Где подозреваемая также войдя в доверие местных жителей общая провести электроэнергию в их дома собирала денежные средства после чего тратила их на свои нужды.

Сотрудниками милиции подозреваемая была водворена в ИВС ОВД Сокулукского района, где в последующем в отношении нее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.