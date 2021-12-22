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ГНС начала выдачу бесплатных облачных электронных подписей

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане Государственная налоговая служба при Министерстве финансов в сотрудничестве с ГП "Инфоком" запускает пилотный проект по выдаче облачной электронной подписи для налогоплательщиков. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Облачная электронная подпись выдается бесплатно.

Налоговая служба признана удостоверяющим центром по выдаче ЭЦП согласно договору с ГП "Инфоком".

ЭЦП можно получить в Единых окнах территориальных налоговых органов по Свердловскому, Ленинскому, Первомайскому, Октябрьскому районов г. Бишкек, по Сокулукскому и Аламудунскому районов Чуйской области и города Ош.

Кроме этого, выдача облачной подписи производится в Центре обслуживания предпринимателей по г. Бишкек (пр. Жибек-Жолу, 381, 2 эт.).

Получив электронную подпись, налогоплательщики могут пользоваться "личным налоговым кабинетом" для представления налоговой отчетности и декларации через Единую систему идентификации, а также пользоваться другими государственными услугами.

Налоговая служба призывает налогоплательщиков и граждан принять активное участие в проекте и получить ЭЦП в указанных налоговых органах и ЦОПе.


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URL: https://www.vb.kg/411264
Теги:
ГНС, Инфоком
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