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ЖК отказал в привлечении к уголовной ответственности депутата Жетигенова

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- Александр Тузов
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На пленарном заседании Жогорку Кенеша депутаты заслушали информацию об итогах работы специальной депутатской комиссии, рассмотревшей представление генерального прокурора о даче согласия на привлечение депутата Бакытбека Жетигенова к уголовной ответственности.

В состав этой комиссии вошли депутаты Айсулу Мамашова, Евгения Строкова, Бактыбек Райымкулов, Каныбек Иманалиев, Аманкул Токтомамбетов, Авазбек Абдукапаров, Канатбек Исаев, Алмазбек Токторов, Тазабек Икрамов, Мамасадык Бакиров, Эмиль Токтошев.

Информацию по данному вопросу представила председатель этой депутатской комиссии Айсулуу Мамашова. Она подчеркнула, что были нарушены требования статьи 78 Конституции Кыргызской Республики, согласно которой привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша. Комиссия с учетом отсутствия доказательной базы, экспертизы аудиозаписи пришла к выводу, что депутат Жетигенов подлежит немедленному освобождению из СИЗО ГКНБ.

По итогам рассмотрения этого вопроса Жогорку Кенеш отказал генпрокурору в даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата ЖК Бакытбека Жетигенова. Принято соответствующее постановление парламента. За заключение комиссии проголосовали 88 депутатов, против - 1.


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URL: https://www.vb.kg/411265
Теги:
Бакытбек Джетигенов, Айсулуу Мамашова, Жогорку Кенеш
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