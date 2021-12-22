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В Ыссык-Атинском районе сын украл у отца отару овец

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- Наталья Крайнова
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17 декабря 2021 года в органы внутренних дел Ыссык-Атинского района с заявлением обратился Н.Б., 1967 года рождения о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые с 10 ноября по 30 ноября тайно похитили 23 овцы породы Меринос. Сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ходе принятых неотложных мероприятий сотрудниками криминальной милиции ГУВД Чуйской области и сотрудниками Ново-Покровского ПОМ ОВД Ыссык-Атинского района по подозрению в совершении данного преступления были задержаны Э.И., 1992 года рождения и Н.С., 1991 года рождения.

При этом сообщается, что один из подозреваемых является сыном потерпевшего. Он продал украденный скот.

В настоящее время для проведения всех необходимых следственных мероприятий подозреваемые были доставлены в следственную службу ОВД Ыссык-Атинского района.

Все обстоятельства выясняются.


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URL: https://www.vb.kg/411266
Теги:
ГУВД, кража, Чуйская область
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