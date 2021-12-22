В Бишкеке задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков

В Бишкеке задержан организатор налаженного интернет-магазина, сбывавшего наркотические средства в особо крупных размерах. Как сообщает пресс-служба МВД, задержание провели сотрудники СБНОН МВД совместно с СС УВД Первомайского района Бишкека.

Сообщается, что в рамках досудебного производства был произведен "контрольный закуп", в ходе которого на территории села Пригородное Аламудунского района приобретено наркотическое вещество, обмотанное в черную изоленту.

Согласно экспертизе, приобретенное вещество является наркотическим средством смолой каннабиса (гашиш). Далее, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен организатор интернет-магазина Б.И. При осуществлении обыска по месту жительства задержанного, обнаружены семена культивированной конопли, заказанной из даркнета, сотовые телефоны, один из которых использовался для управления интернет магазином, а также банковские карты для вывода денежных средств.

В ходе анализа мобильного телефона подозреваемого, обнаружен профиль в социальной сети Telegram под названием "Сакура шоп" по средствам которого, сбывались наркотические и психотропные вещества, а также фотографии с координатами мест расположения тайников при осмотре которых, обнаружены 10 заготовленных закладок с наркотическими средствами.

В настоящее время по данному факту назначены судебно-химические экспертизы, анализ и проверка электронных носителей на предмет выявления других интернет-магазинов, а также проводится ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

К задержанному Б.И. применена мера пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО-1 г. Бишкек сроком на 2 месяца.

Стоить отметить, что интернет-магазин для популяризации своей преступной деятельности занимался незаконным рекламированием в Интернете.