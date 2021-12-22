Погода
$ 84.76 - 84.90
€ 95.12 - 96.52

В Бишкеке задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков

128  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержан организатор налаженного интернет-магазина, сбывавшего наркотические средства в особо крупных размерах. Как сообщает пресс-служба МВД, задержание провели сотрудники СБНОН МВД совместно с СС УВД Первомайского района Бишкека.

Сообщается, что в рамках досудебного производства был произведен "контрольный закуп", в ходе которого на территории села Пригородное Аламудунского района приобретено наркотическое вещество, обмотанное в черную изоленту.

Согласно экспертизе, приобретенное вещество является наркотическим средством смолой каннабиса (гашиш). Далее, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен организатор интернет-магазина Б.И. При осуществлении обыска по месту жительства задержанного, обнаружены семена культивированной конопли, заказанной из даркнета, сотовые телефоны, один из которых использовался для управления интернет магазином, а также банковские карты для вывода денежных средств.

В ходе анализа мобильного телефона подозреваемого, обнаружен профиль в социальной сети Telegram под названием "Сакура шоп" по средствам которого, сбывались наркотические и психотропные вещества, а также фотографии с координатами мест расположения тайников при осмотре которых, обнаружены 10 заготовленных закладок с наркотическими средствами.

В настоящее время по данному факту назначены судебно-химические экспертизы, анализ и проверка электронных носителей на предмет выявления других интернет-магазинов, а также проводится ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

К задержанному Б.И. применена мера пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО-1 г. Бишкек сроком на 2 месяца.

Стоить отметить, что интернет-магазин для популяризации своей преступной деятельности занимался незаконным рекламированием в Интернете.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411268
Теги:
Интернет, наркотики, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  