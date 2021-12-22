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В Кыргызстане от имени президента оказана помощь переселенцам с Памира

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане оказана материальная помощь памирским кыргызам, переселившимся в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Сообщается, что материальную помощь от имени президента КР Садыра Жапарова 17 семьям памирских кыргызов, которые проживают в селе Талды-Суу Алайского района доставил министр труда Кудайберген Базарбаев.

По словам Базарбаева, в настоящее время в Кыргызстане проживают 108 памирских кыргызов или 22 семьи. 17 семей размещены в Алайском районе, остальные – в Нарынской и Чуйской областях.

"Памирским кыргызам с момента переселения в 2017 году из республиканского бюджета и за счет спонсоров оказывается помощь. Селу Талды-Суу за счет республиканского бюджета выделено 20 миллионов сомов, по поручению президента памирские кыргызы принимаются в гражданство КР в ускоренном порядке. Глава государства выделил каждой семье по 10 голов овец, одному теленку и одной лошади. Местная власть строит сараи для содержания скота, закупает корма на общую сумму 850 тысяч сомов, обеспечивает продуктами питания и углем. 38 детям, проживающим в Алайском районе, назначены пособия, а двум гражданам - пенсии по старости. 41 ребенок обучается в школе", - сказал Кудайберген Базарбаев.

Министр вручил каждой семье по 160 килограмм муки, 55 килограмм макарон, 53 килограмма сахара, 12 литров растительного масла, по 3 килограмма риса, чая, а также зимние куртки и детскую обувь.

В мероприятии также приняли участие представители местных органов власти, работники социального блока Алайского района.


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URL: https://www.vb.kg/411272
Теги:
Министерство социального развития, памирские кыргызы, Садыр Жапаров, Кудайберген Базарбаев
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