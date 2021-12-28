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В Москве прошла конференция "Великий сын Евразии", посвященная Айтматову

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- Светлана Лаптева
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Посольством КР в РФ совместно с Ассамблеей народов Евразии, Общественной палатой РФ и Международным центром сближения культур под эгидой ЮНЕСКО проведена Международная конференция "Великий сын Евразии", посвященная дню рождения мирового классика литературы, философа и гуманиста Чынгыза Торекуловича Айтматова.

В начале встречи состоялась церемония подписания Меморандума о намерениях между посольством КР в РФ и Ассамблеей народов Евразии, в котором обозначены совместные проекты для реализации в 2022 году.

В работе конференции на темы: "Чингиз Айтматов - классик мировой литературы", "Творчество Чингиза Айтматова как мост между евразийскими культурами", "Завет Чингиза Айтматова: "Быть человеком сегодня, завтра и всегда" и "Роль Чингиза Айтматова в укреплении международной безопасности и продвижении гуманистических идей" приняли участие известные литературоведы, ученые и общественные деятели, писатели и поэты, в том числе и в онлайн-формате из разных городов мира: Бишкека, Алматы и Ташкента, Лондона, Санкт-Петербурга и Москвы.

С приветственными словами к участникам конференции обратились председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин и Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.

Участникам конференции был показан отрывок из документального фильма "Чингиз Айтматов – дни и века", автор и режиссер которого Григорий Нахапетов поведал о ходе проведения съемок киноленты.

Среди соратников Чингиза Айтматова с воспоминаниями о московском периоде его жизни выступили близкие друзья и современники – доктор искусствоведения, профессор, вице-президент Российской Академии художеств Андрей Золотов, член союза писателей г.Москвы, переводчик, журналист, заслуженный деятель культуры РФ Муса Мураталиев.

Об отдельных эпизодах дружбы и совместной работы с Ч.Айтматовым рассказали народный поэт КР, бывший председатель Союза писателей Кыргызстана Надырбек Алымбеков и народный писатель РК, сопредседатель Совета старейшин Ассамблеи народов Евразии Олжас Сулейменов.

Далее последовали выступления знатоков и исследователей творчества великого писателя: Рахимы Абдувалиевой, основателя Академии Ч.Айтматова в Лондоне, руководителя Центра кыргызского языка и литературы имени Ч.Айтматова Московского государственного лингвистического университета Женишгуль Хулхачиевой и президента Международного фонда Чингиза Айтматова "Диалог без границ" Фархода Устаджалилова.

В своем выступлении ЧПП КР в РФ Г.-К. Самат, выразив глубокую признательность каждому участнику конференции за найденную возможность принять в ней личное участие, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, выделила важные моменты многогранной творческой жизни и общественно-политической деятельности Ч.Айтматова в качестве руководителя дипломатического представительства Кыргызской Республики в странах Бенилюкса.

Г.-К. Самат отметила, что в повестке дня все еще сохраняются социально-культурные проблемы развития человечества и современной цивилизации, которые становятся все актуальнее и злободневнее, тем более в условиях пандемии. В связи с чем было подчеркнуто, что требованием времени являются регулярные интеллектуальные встречи Международного Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова, проведение очередного заседания которого инициируется посольством КР в РФ в партнерстве с Ассамблеей народов Евразии по согласованию с правообладателями и родственниками Ч.Айтматова.

Участники конференции проанализировали творчество писателя в контексте развития общеевразийской культуры и мировой классической литературы, обсудили его роль в укреплении межнационального согласия и продвижении гуманистических идей.

Первый заместитель генерального секретаря – руководитель генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова, явившаяся модератором встречи, завершила конференцию словами Ч.Айтматова: "Смысл существования человека в самосовершенствовании духа своего – выше этого нет цели в мире. В этом красота разумного бытия – изо дня в день все выше восходить по нескончаемым ступеням к сияющему совершенству духа".


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URL: https://www.vb.kg/411273
Теги:
посольство, Россия, Москва, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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