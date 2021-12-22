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Кыргызстан избран в Оценочный орган Межправкомитета ЮНЕСКО

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- Светлана Лаптева
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В штаб-квартире ЮНЕСКО (г. Париж, Франция) завершила свою работу 16-я сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.

В ходе заседания Комитета состоялись выборы в Оценочный орган Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия. В результате проведенного голосования, среди трех стран Азиатско-Тихоокеанской группы - Китая, Индонезии и Кыргызстана – кандидатов в данный выборный орган, Кыргызстан, который был представлен Культурно-исследовательским центром "Айгине", аккредитованным НПО при ЮНЕСКО, набрал наибольшее количество голосов членов Комитета и избран в Оценочный орган Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия на 4-х летний срок.

Оценочный орган Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО состоит из 12 членов, которые рассматривают и принимают предварительное решение по всем номинациям, которые поступают на рассмотрение для внесения в Списки ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию.

Постоянное представительство КР при ЮНЕСКО, Национальная комиссия КР по делам ЮНЕСКО и КИЦ "Айгине" провели значительную работу в целях избрания в Оценочный орган, который является одним из важных в деятельности Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия. Избрание Кыргызстана в данный Орган будет способствовать укреплению имиджа страны на международной арене, а также продвижению интересов страны в сфере нематериального культурного наследия.

Кроме избрания Кыргызстана в члены Оценочного органа, участие в 16-й сессии данного Комитета было плодотворным в связи с тем, что также были включены следующие национальные номинации:

  1. "Всемирные игры кочевников: возрождение наследия, празднование культурного разнообразия" в Список лучших практик ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия;
  2. "Соколиная охота" в Репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.


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URL: https://www.vb.kg/411278
Теги:
ЮНЕСКО, Кыргызстан
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