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Жительницу Баткена жестоко избили за "наведение порчи"

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- Назгуль Абдыразакова
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Жительницу Баткена родственник избил за якобы наведенную порчу. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

По ее данным, 18 декабря 2021 года примерно в 14:20 30-летний житель села Сур Кадамжайского района А.У. предложил довезти домой с рынка односельчанку - жену дяди, 61-летнюю М..

Он посалил женщину в автомобиль марки "Деу-Матиз". По дороге обвинил ее в том, что она "ходила к гадалкам и наводила порчу на его мать" из-за чего та стала инвалидом. Мужчина остановил машины и избил пассажирку, нанеся ей тяжкие телесные повреждения.

Этот факт был зарегистрирован Кадамжайским РОВД по статье 280 (Хулиганство) УК КР. Задержанный водворён в ИВС. В настоящее время ведется расследование.


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URL: https://www.vb.kg/411282
Теги:
Баткенская область, избиение, УВД
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