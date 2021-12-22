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Конфликт между членами "Альянса" говорит о несостоятельности партии

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- Александра Василькова
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В чью бы пользу не решился вопрос поводу мандата Жанара Акаева, разбирательства между членами "Альянса" свидетельствуют о том, что партии как таковой не существует. Таким мнением поделился с vb.kg политолог Зийнидин Курманов.

"Партия – это союз единомышленников: они должны поддерживать друг друга, а не выяснять отношения в суде", - сказал он.

По мнению профессора Курманова, происходящее вокруг мандата партии "Альянс" - это следствие недостаточно продуманного изложения закона, его буквы и духа.

"Законы должны писаться ясно и понятно, а не так, как это существует в отечественной практике, когда правовые документы содержат множество противоречий. Отчасти из-за плохой экспертизы, а также потому, что их пишут не юристы", - говорит эксперт.

Он отмечает, сейчас судьям приходится выбирать, что важнее: требование гендерной квоты или необходимость отдать предпочтение тому кандидату, за которого проголосовало большинство избирателей.

"В Конституции говорится, что народ – источник власти. Если с этой точки зрения посмотреть, то народ предпочел Жанара Акаева, а если смотреть с точки зрения гендерной квоты, то тогда прав ЦИК", - резюмировал Курманов.

Отметим, вчера стало известно, что Административный суд Бишкека отменил постановление Центризбиркома, согласно которому кандидат в депутаты от партии "Альянс" Жанар Акаев в парламент не прошел, а этот мандат получает Токтобубу Оргалча по женской квоте.

Сегодня СМИ сообщили о том, что Центризбирком подаст кассационную жалобу на решение Административного суда Бишкека, отменившее постановление ЦИК о распределении мандатов.


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URL: https://www.vb.kg/411284
Теги:
выборы, парламент, суд, Жанарбек Акаев, политика, Жогорку Кенеш, лишение мандата, Зайнидин Курманов
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