В Кыргызстане более 200 браков зарегистрированы 21.12.21

В Кыргызстане 217 браков зарегистрированы вчера, 21 декабря 2021 года (21.12.21). Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

Сообщается, что пары бронируют красивые даты для регистрации брака заранее. В этом году одна из красивых дат (так называемая зеркальная дата) выпала на 21.12.2021г. В этот день по всей республике в торжественной обстановке прошли регистрацию 217 пар. Во дворце бракосочетания в Бишкеке зарегистрировались 29 пар.

"Многие пары, обратившиеся для подачи заявления на регистрацию брака в декабре, хотели регистрацию запланировать на дату 21.12.21, но согласно законодательства КР , срок рассмотрения заявлений составляет 1 месяц", - отметила заведующая столичным дворцом бракосочетания Гульжан Атанаева.

Будущим молодоженам напоминают, что что подать заявление на регистрацию брака можно минимум за 30 дней до торжества.

Законодательство КР позволяет заключить брак в любом органе ЗАГСа по выбору молодоженов вне зависимости от их места жительства. Кроме того, сейчас пройти регистрацию и получить свидетельство о заключении брака можно и во всех ЦОНах.

В стране действует 53 отдела ЗАГСа и один Дворец бракосочетания в столице.