Садыр Жапаров запустил новую подстанцию 110/10 кВ "Алтын Казык"

В Кыргызстане сегодня, 22 декабря, президент Садыр Жапаров поучаствовал в запуске высоковольтной подстанции 110/10 кВ "Алтын Казык" вблизи Бишкека. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Главе государства рассказали о проекте строительства подстанции "Алтын Казык", после чего он ознакомился с ее функционированием и системой управления.

Выступая перед собравшимися, Садыр Жапаров поздравил энергетиков страны с профессиональным праздником - Днем энергетики.

"Энергетика - это отрасль, имеющая стратегическое значение для всей экономики страны. Каждый из вас вносит значительный вклад в надежную и устойчивую работу этой системы", - сказал он, добавив, что сложившаяся в последнее время сложная ситуация в этой сфере требует упорного труда, профессионализма и искренней преданности своему долгу.

"У вас впереди важные задачи, например, обеспечение населения светом и теплом. Надеюсь, что своим искренним трудом и многолетним опытом вы заслужите доверие нашего народа", - обратился Садыр Жапаров к энергетикам.

Президент отметил, что эта подстанция позволит повысить качество электроснабжения в нескольких жилмассивах Дордой, Эне-Сай, Дордой-2, Тендик, Келечек, Мурас-Ордо и других населенных пунктов, а также промышленных и коммерческих объектов, действующих на этих территориях.

Жапаров подчеркнул, что государство проводит активную работу по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в этих районах. В частности, активно решаются вопросы оформления документов на жилье и улучшения инфраструктуры в жилых массивах, прилегающих к столице.

Глава государства напомнил, что аналогичные работы недавно начались в жилмассивах "Ак-Ордо" и "Ала-Тоо-3" в районе ТЭЦ-2 в Бишкеке, и добавил, что такие проблемы в течение многих лет не решались.

Президент Садыр Жапаров рассказал, что по его поручению мэрия Бишкека совместно с муниципальным предприятием "Кадастр" начала техническую проработку, чтобы узаконить 69 га земли в поселке "Жер Ынтымагы". Создана специальная рабочая комиссия, которая проводит работу на месте.

Глава государства отметил необходимость ускорить работы по улучшению инфраструктуры и решить проблему с электричеством в жилмассивах Дордой, Эне-Сай, Дордой-2, Тендик, Келечек, Мурас-Ордо и других. Поручения построить сегодняшнюю подстанцию были даны месяц назад, работа в этом направлении будет продолжена.

"И теперь мы построили новую подстанцию без каких-либо внешних займов. Все это мы строим своими силами. Раньше брали в долг из-за чего задолженность энергосистемы составила 130 миллиардов сомов. Такой прогресс вселит в нас уверенность в устойчивом развитии энергетического сектора нашей страны. Есть много таких проектов, которые мы можем реализовать сами. Для каждого из них будет разработан план реализации", - сказал он.

Глава государства обратил особое внимание на основные приоритетные мероприятия, направленные на развитие энергетического сектора страны, - строительство Камбаратинской ГЭС-1 и реализации экспортного проекта CASA-1000, а также на вопрос развития отдаленных районов страны для полного обеспечения потребителей электроэнергией.

На заседании совета безопасности в прошлом месяце президент поднял вопросы, требующие срочного решения, касающиеся водоснабжения, нехватки угля, серьезных нарушений в энергетическом секторе и крупномасштабных кредитов.

Учитывая стратегическую важность достижения энергетической безопасности, глава государства сообщил, что будет лично контролировать выполнение поручений и поставленных задач в энергетической отрасли.

"После этого будут приняты срочные меры для устойчивого функционирования и развития энергетического сектора", - добавил он.

В заключение Президент Садыр Жапаров поздравил жителей жилмассива с открытием подстанции "Алтын Казык" и пожелал им счастья и процветания.

Местные жители поблагодарили за решение проблемы обеспечения электричеством в районе, которое не решалось многие годы.