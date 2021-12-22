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Открылся еще один пункт по приему в гражданство КР для этнических кыргызов

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- Наталья Крайнова
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В Сокулукском районе открылся пункт по приему и оформлению документов на приобретение гражданства КР этническим кыргызам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

Большое количество этнических кыргызов и лиц без гражданства, прибывших из приграничных районов Таджикистана и Узбекистана, проживают у родственников на территории западной части Чуйской области. В связи с этим в Сокулукском районе открыт пункт по приему и оформлению документов по упрощенному порядку приобретения гражданства КР этническими кыргызами и лицами без гражданства кыргызской национальности.

Чиновники министерства встретились с этническими кыргызами и лицами без гражданства в Сокулукской райгосадминистрации. Во встрече участвовали представители Жайылской, Московской, Сокулукской и Панфиловской райгосадминистрации, жители этих районов и этнические кыргызы. Руководство Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при МЦР ответили на проблемные вопросы в части оформления документов на получение гражданства КР, и детально разъяснили порядок правильного заполнения и оформления документов.

МЦР ведет активную работу по оформлению документов по упрощенному порядку приобретения гражданства КР этнических кыргызов и лиц без гражданства кыргызской национальности. Работа ведется в рамках указа президента "О Временном положении об упрощенном порядке приобретения гражданства Кыргызской Республики этническими кыргызами и лицами без гражданства кыргызской национальности".

С 21 июля 2021 года территориальными отделами ЗАГСПРН Департамента регистрации населения при МЦР начат приём и оформление документов в упрощенном порядке на гражданство КР от указанной категории граждан.

17 августа 2021 года в здании ЦОН-4 г. Бишкек открылся Пункт приёма документов на приобретение гражданства КР в упрощенном порядке. Пункт открылся в целях оказания консультационных услуг и содействия в приеме документов этническим кыргызам.

По состоянию на 1 декабря 2021 года территориальными отделами принято и оформлено - 682 материала на приём гражданства, из них:

  1. посредством АИС "Гражданство" - 613;
  2. на бумажных носителях - 69 материалов.

На рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте КР направлено 83 материала в отношении этнических кыргызов. Согласно указу президента КР 31 этнический кыргыз получил гражданство КР.


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URL: https://www.vb.kg/411291
Теги:
гражданство, этнические кыргызы
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