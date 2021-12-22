В Бишкеке открылся колл-центр для абонентов "Северэлектро"

В Бишкеке сегодня, 22 декабря, ОАО "Северэлектро" открыло собственный колл-центр на базе компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие прошло с участием министра энергетики Доскула Бекмурзаева и председателя правления Национального энергохолдинга Талайбека Байгазиева.

Министр энергетики отметил, что обеспечение населения качественными услугами, в особенности по вопросам электроснабжения – это одна из основных задач компании.

Отмечается, что ранее колл-центр обслуживался через аутсорсинговую компанию, но для улучшения приема и обработки звонков от абонентов компанией было принято решение открыть собственный колл-центр.

В центре будут работать 17 операторов из числа диспетчеров и специалистов столов заявок, которые будут обслуживать Чуйскую и Таласскую области и Бишкек.

Операторы колл-центра будут круглосуточно обслуживать телефонные обращения абонентов посредством многоканальной телефонной линии. Абоненты ОАО "Северэлектро" могут получить информацию о причинах отключений электроэнергии, рассказать о проблеме или получить консультацию.

Круглосуточные номера колл-центра: 1209, (0772 /0702 / 0556) 001209 WhatsApp 0551 001209