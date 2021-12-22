За вакцинацию бустерной дозой в Нью-Йорке будут платить 100 долларов

В Нью-Йорке за вакцинацию бустерной дозой вакцины будут платить 100 долларов. Это сделано для того, чтобы повысить темпы вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает apnews.com.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что локдаун из-за распространения COVID-19 в городе вводить не будут. По мнению градоначальника, самым эффективным инструментом борьбы с пандемией остается вакцинация.

Де Блазио объявил, что жителям Нью-Йорка, которые проведут ревакцинацию (введут бустерную дозу), будут предлагать денежное вознаграждение в размере 100 долларов. Предложение действует с 21 декабря и до конца 2021 года.

Ранее горожан стимулировали аналогичным образом для введения первой дозы вакцины.