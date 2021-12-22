Европейский Союз выделит гранты на финансирование проектов в Кыргызстане

Европейский Союз принял новую многолетнюю индикативную программу для Кыргызстана до 2027 года, которая полностью согласуется с целями и задачами, намеченными в Национальной стратегии развития КР до 2040 года, Стратегии ЕС для ЦА и Целях устойчивого развития (ЦУР). Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Сообщается, что в рамках программы ЕС на период до 2024 года выделит гранты для финансирования проектов в таких направлениях, как управление и цифровизация, человеческое развитие, зеленая и климатоустойчивая экономика.

"В вопросах управления и цифровизации приоритетное внимание будет уделено поощрению и укреплению верховенства права, добросовестного управления и цифрового преобразования. В сфере человеческого развития планируется поддержка инклюзивной и качественной системы образования, а также, продвижение гендерного равенства и прав человека. По направлению зеленая и климатоустойчивая экономика будут продвигаться вопросы эффективного и комплексного управления водными ресурсами и стимулирования развития зеленого бизнеса", - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, ЕС представил предварительно согласованную матрицу с целевыми индикаторами, необходимыми для новой программы бюджетной помощи на реформирование сектора образования, утверждение которой намечено в течение 2022 года.

Двусторонняя программа будет дополнена ресурсами для поддержки регионального сотрудничества и таких приоритетных тематических вопросов, как программа высшего образования ERASMUS +, развитие торговли, безопасность и научное сотрудничество.