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Бишкекский городской театр преподнес малышам "Новогодний подарок"

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- Анастасия Карелина
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В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева состоялась премьера спектакля "Новогодний подарок".

В последние дни декабря БГДТ по доброй традиции представил самым маленьким зрителям сказочное представление. Новый спектакль был создан по сказке российского драматурга Алексея Попова.

История, которую увидели мальчишки и девчонки, случилась под Новый год. Волк, Лиса и Заяц в этой сказке – лучшие друзья. И даже Баба Яга здесь не такая, как всегда. У старушки просыпается совесть, она совершает добрый поступок и… обретает новых друзей.

Новое представление столичного театра яркое, музыкальное. И малыши даже сами смогут пообщаться с его героями – Дедом Морозом, Снегурочкой, Зайцем, Лисой, Волком и Бабой Ягой. Сказочные персонажи позовут их в веселый хоровод вокруг елочки.

"Новогодний подарок" можно увидеть на сцене БГДТ каждый день до 30 декабря включительно.


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URL: https://www.vb.kg/411304
Теги:
дети, Новый год, театр, Бишкек, премьера
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