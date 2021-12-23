Бишкекский городской театр преподнес малышам "Новогодний подарок"

В Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева состоялась премьера спектакля "Новогодний подарок".

В последние дни декабря БГДТ по доброй традиции представил самым маленьким зрителям сказочное представление. Новый спектакль был создан по сказке российского драматурга Алексея Попова.

История, которую увидели мальчишки и девчонки, случилась под Новый год. Волк, Лиса и Заяц в этой сказке – лучшие друзья. И даже Баба Яга здесь не такая, как всегда. У старушки просыпается совесть, она совершает добрый поступок и… обретает новых друзей.

Новое представление столичного театра яркое, музыкальное. И малыши даже сами смогут пообщаться с его героями – Дедом Морозом, Снегурочкой, Зайцем, Лисой, Волком и Бабой Ягой. Сказочные персонажи позовут их в веселый хоровод вокруг елочки.

"Новогодний подарок" можно увидеть на сцене БГДТ каждый день до 30 декабря включительно.