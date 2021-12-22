ООН выплатит Талибану около 6 миллионов долларов за гарантию безопасности

Организация Объединенных Наций планирует выплатить около 6 миллионов долларов Талибану, чтобы обезопасить свою работу в стране. Об этом сообщает Reuters

В сообщении говорится, что денежные средства предназначены для Министерства внутренних дел Афганистана, чьи сотрудники охраняют гуманитарную миссию организации.

СМИ отмечает, что заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак подтвердил намерения организации заплатить Талибану за гарантии безопасности. В частности, он отметил, что ООН должна работать в стране, чтобы предотвратить гуманитарный кризис, поэтому его обязанность – заботиться о безопасности всех сотрудников.

В то же время многие эксперты критикуют организацию за то, что она фактически финансирует Талибан, в правительстве которого есть министры, разыскиваемые ФБР и другими правоохранительными структурами за военные преступления.