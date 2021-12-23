В Кыргызстане ведется подготовка к переписи населения в 2022 году

В Бишкеке состоялось первое заседание Республиканской комиссии по переписи населения и жилищного фонда 2022 года под председательством первого заместителя председателя кабинета министров Арзыбека Кожошева. Сообщает официальный сайт кабмина.

"Перепись населения проходит раз в 10 лет. Как вам известно, результаты переписи населения и жилищного фонда позволят разработать эффективную демографическую политику и социально-экономическую программу, анализировать состояние трудовой миграции, оценивать потребности в строительстве социальных объектов. Сроки проведения переписи населения в 2020 году были передвинуты в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Перепись населения будет проведена в 2022 году. Для успешного, качественного и своевременного проведения масштабного мероприятия республиканского значения необходимо провести соответствующие подготовительные работы", - сказал Арзыбек Кожошев.

В ходе заседания председатель Национального статистического комитета Бактыбек Кудайбергенов представил информацию о ходе подготовки к переписи населения и жилищного фонда в республике.

По итогам заседания Министерству финансов Кыргызской Республики поручено предусмотреть в республиканском бюджете на 2022 год целевое выделение финансовых средств для подготовки и проведения переписи населения и жилищного фонда по согласованию с Национальным статистическим комитетом.

Также установлена персональная ответственность руководителей министерств, ведомств, полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, мэров городов Бишкек и Ош, глав местных государственных районных администраций и органов местного самоуправления за качественное и своевременное проведение переписи населения и жилищного фонда.