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В Кыргызстане ведется подготовка к переписи населения в 2022 году

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке состоялось первое заседание Республиканской комиссии по переписи населения и жилищного фонда 2022 года под председательством первого заместителя председателя кабинета министров Арзыбека Кожошева. Сообщает официальный сайт кабмина.

"Перепись населения проходит раз в 10 лет. Как вам известно, результаты переписи населения и жилищного фонда позволят разработать эффективную демографическую политику и социально-экономическую программу, анализировать состояние трудовой миграции, оценивать потребности в строительстве социальных объектов. Сроки проведения переписи населения в 2020 году были передвинуты в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Перепись населения будет проведена в 2022 году. Для успешного, качественного и своевременного проведения масштабного мероприятия республиканского значения необходимо провести соответствующие подготовительные работы", - сказал Арзыбек Кожошев.

В ходе заседания председатель Национального статистического комитета Бактыбек Кудайбергенов представил информацию о ходе подготовки к переписи населения и жилищного фонда в республике.

По итогам заседания Министерству финансов Кыргызской Республики поручено предусмотреть в республиканском бюджете на 2022 год целевое выделение финансовых средств для подготовки и проведения переписи населения и жилищного фонда по согласованию с Национальным статистическим комитетом.

Также установлена персональная ответственность руководителей министерств, ведомств, полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, мэров городов Бишкек и Ош, глав местных государственных районных администраций и органов местного самоуправления за качественное и своевременное проведение переписи населения и жилищного фонда.


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URL: https://www.vb.kg/411311
Теги:
перепись населения, Кыргызстан, Кабинет министров
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