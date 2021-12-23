В Москве открылась биеннале "Искусство будущего/Art for the future"

В Москве в Мультимедиа Арт Музее открылась первая международная биеннале "Искусство будущего/Art for the future", сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу музея.

На выставке собраны художественные проекты на основе новейших технологий Индустрии 4.0, таких как нейросети, робототехника, 3D-анимация, виртуальная и дополненная реальность. Все эти арт-объекты осмысляют изменения в жизни как отдельно взятого человека, так и общества в целом. Инсталляции интерактивные, так что посетители могут "стать соучастниками творческого процесса". На биеннале также запущена цифровая платформа artforthefuture.art. Там представлено российское и зарубежное цифровое искусство.

В офлайн-программе выставки - 60 проектов, 23 из них созданы иностранными участниками. Среди них звезды совриска - израильская художница Михаль Ровнер, международная арт-группа teamLab, британские художники Stanza, Энтони Гормли, Филип Колберт, Эд Форниелеси Random International, исландский художник Олафур Элиассон. В числе российских художников, чьи работы можно увидеть на выставке, - группа AES+F, Павел Пепперштейн, Аристарх Чернышев, выпускники Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко.