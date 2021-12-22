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За разжигание межрегиональной вражды задержан бывший депутат ЖК Калмаматов

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- Александра Василькова
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За разжигание межрегиональной вражды задержан бывший депутат ЖК Бактыбек Калмаматов, сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Государственный комитет национальной безопасности на постоянной основе проводит работу по выявлению и пресечению любых проявлений нетерпимости по межнациональному, межрегиональному и межконфессиональному признакам.

В этой связи органы национальной безопасности проводят мониторинг интернет пространства на предмет выявления и установления личности лиц, разжигающих вражду и нарушая мир и согласие среди граждан страны.

Так, в ходе проводимых мероприятий были получены данные о том, что бывший депутат Жогорку Кенеша Бактвбек Калмаматов причастен к разжиганию межрегиональной вражды через социальные сети.

По данному факту было начато досудебное производство по ст.330 ч.1 УК КР, по факту возбуждения межрегиональной вражды (розни), в ходе следствия по которому полученные данные в отношении Калмаматова нашли свое подтверждение.

На основании собранных по делу доказательств и заключения соответствующей экспертизы, 22 декабря 2021 года Б. Калмаматов был задержан по подозрению в совершении указанного преступления и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В установленные законом сроки Б. Калмаматову будет предъявлено обвинение, а Первомайским районным судом города Бишкека рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения на период следствия.


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URL: https://www.vb.kg/411319
Теги:
Бактыбек Калмаматов, ГКНБ, арестован депутат, Депутат
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