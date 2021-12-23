Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 95.12 - 96.52

Депутаты нового созыва сегодня не приступят к работе

265  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане отменили первое заседание депутатов VII созыва Жогорку Кенеша. Об этом в Telegram сообщил депутат Дастан Бекешев.

"Завтра заседания парламента VII созыва не будет. Парламент VII созыва будет давать присягу, скорее всего, на следующей неделе, потому что сейчас идут суды с ЦИК. Неделю новые депутаты еще подождут", - сказал Бекешев.

Это значит, что VI созыв ЖК все еще не сложил свои полномочия и будет работать до получения мандатов депутатами нового созыва.

Как сообщили vb.kg в пресс-службе Жогорку Кенеша, дата проведения первого заседания нового созыва будет определена ЦИК.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411324
Теги:
выборы, Жогорку Кенеш, Депутат, Дастан Бекешев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  