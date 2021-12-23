Депутаты нового созыва сегодня не приступят к работе

В Кыргызстане отменили первое заседание депутатов VII созыва Жогорку Кенеша. Об этом в Telegram сообщил депутат Дастан Бекешев.

"Завтра заседания парламента VII созыва не будет. Парламент VII созыва будет давать присягу, скорее всего, на следующей неделе, потому что сейчас идут суды с ЦИК. Неделю новые депутаты еще подождут", - сказал Бекешев.

Это значит, что VI созыв ЖК все еще не сложил свои полномочия и будет работать до получения мандатов депутатами нового созыва.

Как сообщили vb.kg в пресс-службе Жогорку Кенеша, дата проведения первого заседания нового созыва будет определена ЦИК.