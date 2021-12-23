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РФ сокращает срок пребывания мигрантов, не прошедших дактилоскопию

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- Александра Василькова
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Срок временного пребывания иностранных граждан в РФ сократят в случае их уклонения от обязательной дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ МВД России, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

"Срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ сокращается в случае, если иностранный гражданин <...> уклоняется от прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и (или) медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача", - говорится в документе.

Кроме того, срок пребывания мигрантов будет сокращен при выявлении опасных для окружающих инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции либо по результатам медицинского освидетельствования установлен факт употребления наркотиков. Основанием для такого решение могут стать запрет въезда в РФ, нежелательность пребывания или аннулирования разрешения на работу или патента иностранного гражданина, а также прекращение обучения.

Решение о сокращении срока временного пребывания должно быть принято не позднее трех рабочих дней со дня установления хотя бы одного из указанных фактов. Иностранному гражданину данная информация, а также сведения о необходимости прийти в подразделения по вопросам миграции, доводятся в течение одного рабочего дня. Сделать это можно как по телефону, так и через интернет или почту.

"Одновременно до иностранного гражданина доводится информация об обязанности выехать из РФ в течение трех дней со дня принятия решения о сокращении срока временного пребывания и о последствиях неисполнения данной обязанности", - отмечается в приказе.

Данный приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года. Также с этого дня в России для трудовых мигрантов и иностранных граждан, прибывших для долгосрочного пребывания, обязательными будут дактилоскопия, фотографирование и медицинское освидетельствование.


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URL: https://www.vb.kg/411325
Теги:
Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, Мигрант, трудовые мигранты в РФ
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